Beşiktaş, Francisco Montero'yu kadrosuna kattı

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, geçtiğimiz yıl kiralık olarak forma giyen Francisco Montero'yu bonservisinin %50'siyle satın aldı.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2021 Salı, 16:24
Beşiktaş, Francisco Montero'yu kadrosuna kattı
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Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Siyah beyazlılar geçtiğimiz yıl kiralık olarak kadrosunda bulunan İspanyol stoper Francisco Montero'yu kadrosuna kattı.

750 bin Avro karşılığında Montero'nun bonservisinin %50'si Atletico Madrid'den satın alındı.

İspanyol futbolcu bu akşam saat 23.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak.


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