Beşiktaş, Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas için tebrik mesajı yayımladı

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray Kulübünün 38'inci başkanı seçilen Burak Elmas için tebrik mesajı yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2021 Cumartesi, 23:53
Beşiktaş, Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas için tebrik mesajı yayımladı
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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan seçilen Sayın Burak Elmas'ı kutlar, bu seçimin Türk sporu adına hayırlı olmasını dileriz." açıklamasına yer verildi.



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