Ümit Davala, Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'ı tebrik etti
Fatih Terim'in eski yardımcısı Ümit Davala, Galatasaray başkanı seçilen Burak Elmas'ı tebrik etti.
Fatih Terim'in yardımcısı olarak 2017'den beri görev yapan ve geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a veda eden Ümit Davala, Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'ı sosyal medya paylaşımı ile tebrik etti.
Davala, Burak Elmas ile fotoğrafını paylaşarak "Hayırlı uğurlu olsun Burak başkanım ...seni seviyoruz" açıklamasını yazdı.
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