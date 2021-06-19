Ümit Davala, Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'ı tebrik etti

19 Haziran 2021 Cumartesi, 23:27

Fatih Terim'in yardımcısı olarak 2017'den beri görev yapan ve geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a veda eden Ümit Davala, Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'ı sosyal medya paylaşımı ile tebrik etti.

Davala, Burak Elmas ile fotoğrafını paylaşarak "Hayırlı uğurlu olsun Burak başkanım ...seni seviyoruz" açıklamasını yazdı.