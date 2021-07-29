Beşiktaş - Kayserispor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında Kayserispor ile karşılaşacak.
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş , 2'nci hazırlık maçında Kayserispor'la karşılaşacak.
İlk maçında Başakşehir'i 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Kayserispor'u da geçip 2'de 2 yapmak istiyor. Kayserispor ise Beşiktaş'ı mağlup ederek moral depolamanın peşinde.
Beşiktaş, 3. hazırlık maçında ise 6 Ağustos Cuma günü Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'la karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
31 Temmuz Cumartesi günü Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak Beşiktaş-Kayserispor maçı saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşma Beşiktaş YouTube kanalında canlı olarak yayımlanacak.
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