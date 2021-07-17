Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu Özge Yavaş'ı renklerine bağladı

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 16:08

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Hatay Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen 30 yaşındaki oyun kurucu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Özge Yavaş, geçen sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde forma giydiği 15 maçta 10,5 sayı, 7,4 asist ve 3,2 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.