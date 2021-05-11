Beşiktaş - Karagümrük maçı sonrası bir menajer gözaltına alındı

11 Mayıs 2021 Salı, 23:20

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e 2-1 kaybettiği maç sonrasında, Vodafone Park koridorlarında iki kulübün oyuncuları ve görevlileri arasında gergin anlar yaşandı. Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ve Karagümrük'ün Senegalli futbolcusu Alassane Ndao, takım otobüslerinin bulunduğu alanda karşı karşıya geldi.

MENAJER KORKMAZ GÖZALTINDA

NTV Spor'un haberine göre Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ve Karagümrüklü futbolcu Alassane Ndao arasında tartışma ve arbede çıktı. Spor Şube'ye bağlı polisler, menajer Korkmaz'ı gözaltına aldı. 24 yaşındaki futbolcu Ndao ise takım otobüsüne bindirildi.