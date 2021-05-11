Beşiktaş - Karagümrük maçı sonrası bir menajer gözaltına alındı
Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz, Beşiktaş - Karagümrük maçı sonrası Karagümrüklü Ndao ile yaşadığı olay sonucu gözaltına alındı.
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e 2-1 kaybettiği maç sonrasında, Vodafone Park koridorlarında iki kulübün oyuncuları ve görevlileri arasında gergin anlar yaşandı. Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ve Karagümrük'ün Senegalli futbolcusu Alassane Ndao, takım otobüslerinin bulunduğu alanda karşı karşıya geldi.
MENAJER KORKMAZ GÖZALTINDA
NTV Spor'un haberine göre Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ve Karagümrüklü futbolcu Alassane Ndao arasında tartışma ve arbede çıktı. Spor Şube'ye bağlı polisler, menajer Korkmaz'ı gözaltına aldı. 24 yaşındaki futbolcu Ndao ise takım otobüsüne bindirildi.
Video Haberler
- Kaftancıoğlu: Ben dün neysem bugün de oyum
- Dikkat! Baklava ustası uyardı
- Pişmiş tavuk almaya gidiyorum dedi, cezadan kaçamadı
- Dünyanın en zehirli yılanları Şanlıurfa’da görüldü
- Gazze’de 2 çocuk, İsrail füzelerinden kıl payı kurtuldu
- Kaldırımında otururken feci şekilde can verdi
- Tam kapanmada karavan hayatı yaşıyor
- Zikzak çizerek geldi! Korkunç kaza anı kamerada
- Kılıçdaroğlu'ndan hükümete flaş 'Bayram' çağrısı
- Genç kadını beyzbol sopasıyla acımasızca darbetti
En Çok Okunan Haberler
- Cem Uzan'dan AKP'yi sarsacak fotoğraf
- Maç bitti, tünelde tekme-tokat kavga başladı
- Mehmet Ağar ve Tolga Ağar hakkında suç duyurusu
- Saray'dan Peker açıklaması
- Erdoğan bayram sonrasını işaret etti
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Deprem profesörleri de şaşırdı: Korktum
- Son ankette Erdoğan'ı düşündürecek sonuç
- Süleyman Soylu'dan şampiyonluk açıklaması
- Rus Senatör, Erdoğan’ın açıklamasını değerlendirdi