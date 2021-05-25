Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, önemli açıklamalar yaptı

25 Mayıs 2021 Salı, 16:42

Siyah-beyazlı ekibin Asbaşkanının açıklamaları şunlar:

“SERGEN YALÇIN İLE GELECEK SEZON İÇİN DAHA KARAR VERMEDİK”

"Hocamızla sözleşme anlamında henüz görüşme yapmadık, kendisi tatilde. 2-3 gündür yönetim kurulu var, kulüp işlerini bitirdikten sonra haftaya görüşme yaparız ve işi karara bağlarız."

“ROSIER VE GHEZZAL İÇİN ŞARTLARI ZORLAYACAĞIZ”

"Rosier ve Ghezzal'le hem ben hem başkanımız görüştük. İkisi de kalmak istiyorlar. Bu formayı taraftarlar önünde giyme hedefleri var. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorlar. Onlarla devam etmek için elimizden geleni yapacağız, şartları zorlayacağız."

“ERSİN DESTANOĞLU’NA TEKLİFLER VAR”

Ersin Destanoğlu’nun transfer sorularına " Ümit vadeden oyuncularımız var, teklifler olduğu doğru. Bu teklifleri konuşacağız, istediğimiz şartlarda olursa değerini bulmuş oyuncularımız için karar alırız."