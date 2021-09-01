Beşiktaş'tan Umut Meraş'ın sakatlığı hakkında açıklama
Beşiktaş, sakatlanarak milli takım aday kadrosundan çıkarılan Umut Meraş'ın durumu hakkında açıklama yaptı.
Son şampiyon Beşiktaş, yeni transferi Umut Meraş'ın sakatlığı hakkında açıklama yaptı. Umut Meraş, sakatlanmasının ardından bugün milli takım aday kadrosundan çıkarılmıştı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kamp kadrosunda bulunan futbolcumuz Umut Meraş, 31 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen milli takım antrenmanı sırasında alt baldır arka adalesinde ağrı hissederek çalışmaya devam edememiş ve kamp kadrosundan çıkarılmıştır.
Umut Meraş’ın Acıbadem Fulya Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
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