Beşiktaş Rosier'i imza için Türkiye'ye getiriyor!
Siyah-beyazlıların 4.5 milyon Avro karşılığında Sporting'den bonservisini aldığı Fransız futbolcu en geç cuma günü İstanbul'da olacak.
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Valentin Rosier, İstanbul'a geliyor. Fransız oyuncu, siyah-beyazlı takımla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Siyah-beyazlıların 4.5 milyon Avro karşılığında Sporting'den bonservisini aldığı Fransız futbolcu en geç cuma günü İstanbul'da olacak.
24 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve yeni sezon hazırlıklarına katılacak.
Beşiktaş dışındaki teklifleri geri çeviren Fransız sağ bek, siyah-beyazlılara transfer olmak için maaşından indirim yapmaya da hazır olduğunu dile getirdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Rosier'in bu tutumu nedeniyle 24 yaşındaki oyuncuyu havalimanında karşılamaya hazırlanıyor
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