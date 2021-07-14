Beşiktaş, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 19:56

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ve siyah-beyazlı futbolcuların yanı sıra Adidas yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen lansmanda siyah-beyazlı takımın yeni sezonda giyeceği formalar tanıtıldı.

Mehmet Topal, Atiba Hutchinson ve Necip Uysal'ın yanı sıra, kadın futbol takımı oyuncuları formaları tanıtırken formaların gösterimi 19.03'te gerçekleştirildi.

"5 YIL DAHA YENİLİYORUZ"

Organizasyonda açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, Adidas'la olan anlaşmasının 5 yıl daha uzatıldığını açıklayarak şunları söyledi, "Adidas hep yanımızda oldu. Bunu 5 yıl daha yeniliyoruz. Şampiyonluklarla dolu bir 5 yıl olur umarım. Beşiktaş için güzel formaların çıktığı bir 5 yıl olur. Taraftarsız geçirdiğimiz bir yıl geride kaldı.

Bu sezon umarım öyle olmayacak. Motorları maviliklere sürerken, 'Şampiyon sensin.' dedik taraftarımıza. Şimdi 'Beşiktaş sensin.' diyoruz. Taraftar, Beşiktaş'ın kendisi. Taraftarın keyifle giyebileceği formalar olduğunu biliyorum. Sponsorluklar çok önemli. Aile olabildiğiniz takdirde başarı geliyor. Sponsorlar da ailenin bir parçası. Adidas'a teşekkür ediyorum. Taraftarımızın forma alıp kulübe katkı vermesini diliyoruz."

Beşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği formalar şöyle:

Beşiktaş'ın paylaşımı: