Beşiktaş'ın eski oyuncusu Abdoulay Diaby Al Jazira’ya transfer oluyor

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 12:09

Portekiz’de yayın yapan Record’da yer alan habere göre Abdoulay Diaby, önümüzdeki günlerde El-Cezire ile sözleşme imzalayacak.

2018/19 sezonunda Club Brugge’den Sporting Lisbon’a 4.5 milyon Avro karşılığında transfer olan Diaby, 2019/20 sezonunu Beşiktaş’ta kiralık olarak geçirmişti.

Beşiktaş formasıyla 37 maça çıkan ve bunların 26’sında ilk 11 başlayan 30 yaşındaki oyuncu 6 gollük katkı sağlamıştı.

AYNI SEZON İKİ TAKIMA KİRALANDI

Beşiktaş’la kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Sporting’e dönen Diaby, 2020/21 sezonun ilk yarısını Getafe’de, ikinci yarısını ise Anderlecht’te geçirdi.

Malili oyuncunun Portekiz ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



