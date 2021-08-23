Beşiktaş'ın eski oyuncusu Abdoulay Diaby Al Jazira’ya transfer oluyor
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Abdoulay Diaby, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından El-Cezire ile anlaştı.
Portekiz’de yayın yapan Record’da yer alan habere göre Abdoulay Diaby, önümüzdeki günlerde El-Cezire ile sözleşme imzalayacak.
2018/19 sezonunda Club Brugge’den Sporting Lisbon’a 4.5 milyon Avro karşılığında transfer olan Diaby, 2019/20 sezonunu Beşiktaş’ta kiralık olarak geçirmişti.
Beşiktaş formasıyla 37 maça çıkan ve bunların 26’sında ilk 11 başlayan 30 yaşındaki oyuncu 6 gollük katkı sağlamıştı.
AYNI SEZON İKİ TAKIMA KİRALANDI
Beşiktaş’la kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Sporting’e dönen Diaby, 2020/21 sezonun ilk yarısını Getafe’de, ikinci yarısını ise Anderlecht’te geçirdi.
Malili oyuncunun Portekiz ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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