Beşiktaş'ın Michy Batshuayi için transfer girişimleri sürüyor

13 Ağustos 2021 Cuma, 08:25

Beşiktaş'ta Batshuayi transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Diego Costa transferinde aradığını bulamayan Beşiktaş'ın, Chelsea'nin Belçikalı santraforu Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Transfer haberleriyle ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Beşiktaş, Batshuayi için 2025 yılına dek sürecek bir sözleşme teklif etti.

Fransız basınında Foot Mercato'da yer alan haberde de, Beşiktaş'ın Batshuayi transferinde görüşmelerin son derece olumlu ilerlediği ve Batshuayi'nin adım adım Beşiktaş'a yaklaştığı yazıldı.

Sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki golcü, geçen sezon Crystal Palace'ta kiralık olarak forma giymişti. Palace ile 20 maça çıkan Belçikalı forvet 2 gol ve 2 asist kaydetti.