Beşiktaş'tan rakiplerine ağır gönderme: Oyun bitti çocuklar
Şampiyon Beşiktaş sosyal medyada yaptığı paylaşımla rakiplerine "Oyun bitti çocuklar" dedi.
84 puanla şampiyon olan Beşiktaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımla rakiplerine "Oyun bitti çocuklar" dedi.
İşte Beşiktaş'ın paylaşımı:
???? Beşiktaş’ın paylaşımı ?? https://t.co/NLdDPxbBdM— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) May 15, 2021
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