Beşiktaş'tan rakiplerine ağır gönderme: Oyun bitti çocuklar

Şampiyon Beşiktaş sosyal medyada yaptığı paylaşımla rakiplerine "Oyun bitti çocuklar" dedi.

cumhuriyet.com.tr
15 Mayıs 2021 Cumartesi, 23:00
Beşiktaş'tan rakiplerine ağır gönderme: Oyun bitti çocuklar
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84 puanla şampiyon olan Beşiktaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımla rakiplerine "Oyun bitti çocuklar" dedi. 

İşte Beşiktaş'ın paylaşımı:



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