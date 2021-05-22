Luis Suarez: "Barcelona bana değer vermedi"
LaLiga'nın 38. haftasında deplasmanda Real Valladolid'i 2-1 yenen Atletico Madrid, şampiyonluğa ulaştı. 7 yıl aradan sonra gelen zaferde attığı gollerle büyük pay sahibi olan Suarez, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Atletico Madrid'te bu sezon 21 gol atan ve hem 37.haftada hem de 38.haftada galibiyet gollerini atıp takımını şampiyon yapan Luis Suarez maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Sezon başı Barcelona’dan Atletico Madrid’e gönderilen Luis Suarez: "Barcelona bana değer vermedi fakat Atletico Madrid, kapılarını sonuna kadar açtı. Bana güvendikleri için bu kulübe sonsuza dek minnettar kalacağım. Çok acı çektim. Eşim, çocuklarım... Onlar da benimle birlikte günlerce acı çekti. Çok zordu. Ve şampiyonuz..." ifadelerini kullandı.
Luis Suarez, Barcelona forması altında 6 sezonda 198 gol atarken 4 kez La Liga, 1 kez Şampiyonlar Ligi, 1 kez Dünya Kulüpler Kupası, 4 kez İspanya Kral Kupası, 2 kez İspanya Süper Kupası, 1 kez UEFA Süper Kupası kazanmıştı.
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