Beşiktaşlı taraftarlardan A Haber ekranlarında 'A Haber' protestosu

Beşiktaş'ın şampiyonluğu kazanmasının ardından Beşiktaş Çarşı'da kutlama yapan siyah-beyazlı taraftarlar, canlı yayında yandaş A Haber'i protesto ettiler.

cumhuriyet.com.tr
16 Mayıs 2021 Pazar, 00:36
Beşiktaşlı taraftarlardan A Haber ekranlarında 'A Haber' protestosu
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Süper Lig'in son haftasında Göztepe deplasmanına giden Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, Galatasaray'ın aradaki averaj farkını kapatamamasıyla siyah-beyazlılar şampiyon oldu. Şampiyonluğun ardından siyah-beyazlı taraftarlar ülkenin dört bir yanında sokaklara indi.

Yoğun katılımın olduğu Beşiktaş Çarşı’da da meşalelerle kutlamalar yapıldı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş Çarşı'dan canlı yayın yapan A Haber'i "Yalancı A Haber doğru haber yap" sözleriyle protesto etti.


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