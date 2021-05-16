Beşiktaşlı taraftarlardan A Haber ekranlarında 'A Haber' protestosu
Beşiktaş'ın şampiyonluğu kazanmasının ardından Beşiktaş Çarşı'da kutlama yapan siyah-beyazlı taraftarlar, canlı yayında yandaş A Haber'i protesto ettiler.
Süper Lig'in son haftasında Göztepe deplasmanına giden Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, Galatasaray'ın aradaki averaj farkını kapatamamasıyla siyah-beyazlılar şampiyon oldu. Şampiyonluğun ardından siyah-beyazlı taraftarlar ülkenin dört bir yanında sokaklara indi.
Yoğun katılımın olduğu Beşiktaş Çarşı’da da meşalelerle kutlamalar yapıldı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş Çarşı'dan canlı yayın yapan A Haber'i "Yalancı A Haber doğru haber yap" sözleriyle protesto etti.
Şampiyonluk kutlamaları yapan Beşiktaşlı taraftarlar— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) May 15, 2021
iktidarın yayın organı A Haber ekranlarında A Haber'i protesto etti: "Yalancı A Haber doğru haber yap" pic.twitter.com/lRZh7kOl9y
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