Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan Ebrar Karakurt açıklaması
Tokyo'da yapılan Olimpiyat Oyunları'nda milli takım formasıyla gösterdiği başarıyla adından sıkça söz ettiren 21 yaşındaki milli voleybolcu Ebrar Karakurt, bazı medya kuruluşları tarafından cinsel yönelimi gerekçe gösterilerek hedef alındı. Karakurt'a sosyal medya üzerinden #EbrarKarakurtYalnızDeğil başlığında çok sayıda destek mesajı paylaşıldı.
Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, voleybolmagazin.com'a yaptığı açıklamada, "Ebrar Karakurt, Türk voleybolunun yetiştirdiği en önemli ve istikbal vaadeden oyuncularından biridir. Sahada cesur, yürekli ve savaşçı ruhu ile oynayan ülkesini ve bayrağını en iyi şekilde temsil etmek için terinin son damlasına kadar akıtan savaşçı sporcudur. Herkesin özel hayatı kendisine aittir. Gerisi lafı güzafdır" dedi.
Ebrar Karakurt'u hedef alan haberlerde, "Karakurt'un ilişkisini açıkça yaşamasının skandal olduğu" ve "bir bayanla ilişkisini normal bir şeymiş gibi paylaşmasının" ise "Türkiye'deki gençlere kötü örnek olduğu" savunulmuştu.
Takvim Gazetesi'nin "Ebrar Karakurt'un hayatının sırrı ifşa oldu" ifadelerini kullandığı haberde, Karakurt'un cinsel yöneliminin kamouyunda "tepki çektiği" iddia edilmişti.
Ancak Karakurt'un özel hayatını hedef alan haberlerin ardından çok sayıda kişi sosyal medya üzerinden Karakurt'a destek mesajı paylaştı.
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