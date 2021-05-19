Beşiktaş’tan Nihat Özdemir’e ıslıklı protesto

Vodafone Park’ta sınırlı sayıda taraftarla kutlama yapan Beşiktaş, kupa vermek için sahneye çıkan TFF Başkanı Nihat Özdemir’i protesto etti.

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2021 Çarşamba, 21:37
Beşiktaş’tan Nihat Özdemir’e ıslıklı protesto
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Türkiye Kupası zaferiyle sezonu iki kupayla tamamlayan Beşiktaş, Vodafone Park'ta düzenlenen törenle Süper Lig kupasını aldı.

Süper Lig'de 2020- 2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş’ın Vodafone Park’taki törenine sınırlı sayıda davetli alındı. 

Statta bulunan davetliler şampiyonluk kupasını vermek üzere sahneye çıkan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’i ıslıkla protesto etti.


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