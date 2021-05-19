Beşiktaş’tan Nihat Özdemir’e ıslıklı protesto
Vodafone Park’ta sınırlı sayıda taraftarla kutlama yapan Beşiktaş, kupa vermek için sahneye çıkan TFF Başkanı Nihat Özdemir’i protesto etti.
Türkiye Kupası zaferiyle sezonu iki kupayla tamamlayan Beşiktaş, Vodafone Park'ta düzenlenen törenle Süper Lig kupasını aldı.
Süper Lig'de 2020- 2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş’ın Vodafone Park’taki törenine sınırlı sayıda davetli alındı.
Statta bulunan davetliler şampiyonluk kupasını vermek üzere sahneye çıkan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’i ıslıkla protesto etti.
Video Haberler
- Haliç'in ortasında tenis oynanır mı? Oynanır
- Abdest alıyor gibi yapıp, askıdaki ceketten parayı çaldı
- Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
- Mehmet Ağar'ın Mübariz Mansimov'la görüntüleri
- Meral Akşener'den videolu 19 Mayıs mesajı
- Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda '19 Mayıs' isyanı
- CHP'den 19 Mayıs'ta rap şarkılı paylaşım
- Muhtar kendi düştü, bayrağı düşürmedi, o anlar kamerada
- İsrail güçleri, Kudüs’te CNN muhabirini tartakladı
- Müzisyen Mehmet Özkeleş'ten Atatürk Marşı
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'dan Hadi Özışık açıklaması
- Başsavcılık bu sorulara nasıl yanıt verecek?
- Özışık'tan, herkes uyurken açıklama!
- Diyarbakır'da askeri üsse saldırı
- New York Times'tan Peker yorumu
- Peker, 4. videoyu Özışık'la kritik yapıp öyle yayımlamış
- Edizer yine iş başında!
- Hadi Özışık, Süleyman Soylu'yu böyle anlatmıştı
- 'Son verilmedi' dedi, 'ara verdim' açıklaması yaptı
- Cem Küçük'ten Peker'e Fuat Avni iması