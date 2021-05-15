Medipol Başakşehir, ligi Rizespor galibiyetiyle bitirdi

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 21:04

Süper Lig’in 42. haftasındaki Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir karşılaşmasında gülen taraf, 2-0’lık skorla Medipol Başakşehir oldu.

Süper Lig'de bu sezonu istediği gibi geçiremeyen Medipol Başakşehir, son maçında 2-0’lık skorla galibiyete ulaştı. Danijel Aleksic, 6. ve 45. dakikada attığı gollerle Medipol Başakşehir’e galibiyeti getiren isim oldu.

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir, bu galibiyetle Süper Lig'i 48 puanla, 12. sırada tamamladı. Çaykur Rizespor ise ligi 48 puanla 13. sırada bitirdi.