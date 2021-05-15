Gaziantep FK, Hatayspor deplasmanında tek golle güldü

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 21:13

Süper Lig’in 42. haftasında Hatayspor'a konuk olan Gaziantep FK, 1-0’lık skorla gülen taraf oldu. Antakya Atatürk Stadı'nın son maçı özelliği taşıyan maçta konuk ekip, 73. dakikada Jefferson Nogueira Júnior ile bulduğu tek golle sahadan galip ayrıldı.

Son dört maçında iki yenilgi alan Hatayspor, ligi 61 puanla altıncı sırada tamamladı. Süper Lig’de oynadığı son dört maçta üç yenilgi alan Gaziantep FK ise Süper Lig’i 58 puanla dokuzuncu sırada tamamladı.



