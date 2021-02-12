Beyza Buldağ tahliye edildi

12 Şubat 2021 Cuma, 21:53

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara destek olmak için İzmir'deki eylemlere katılan ve 7 Şubat 2021 günü sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Beyza Buldağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edildi. İtirazın kabul edilmesinin ardından Beyza Buldağ serbest bırakıldı.