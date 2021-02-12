Beyza Buldağ tahliye edildi
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolara destek olmak için İzmir’deki eylemlere katılan ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Beyza Buldağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edildi. Buldağ tahliye edildi.
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara destek olmak için İzmir'deki eylemlere katılan ve 7 Şubat 2021 günü sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Beyza Buldağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edildi. İtirazın kabul edilmesinin ardından Beyza Buldağ serbest bırakıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ve Soylu'nun kapıları ona açıldı
- Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu
- Eğitim personeline seyahat muafiyeti geldi
- Erdoğan, İBB'nin '40 bin tablet' projesini hedef aldı
- İntihar eden çiftin ardından AKP'ye tepki yağdı
- Bakan Koca Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti
- ABB kazandı, inşaat kaçak duruma düştü
- Cüppelerini giyerek Rektörlüğe arkalarını döndüler
- İnce'ye 'gizli Tayyipçiler' tepkisi
- Kalın’dan dışarıya farklı, içeriye farklı S-400 mesajı
Video Haberler
- Ümraniye'de korku dolu anlar!
- Dev aydınlatma direği 5 aracın üzerine devrildi
- Feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı
- Otel restorantına sosyal mesafe ve maske baskını
- ABD'de skandal görüntüler! O polisler açığa alındı
- Helenistik dönemin Çördük Kalesi'nde defineci tahribatı
- Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
- Rusya'da süpermarkette patlama
- İstanbul'da silahlı dehşet! 13 el ateş edildi
- Cezayı yedi, kahkahayı bastı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ve Soylu'nun kapıları ona açıldı
- Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu
- Eğitim personeline seyahat muafiyeti geldi
- Erdoğan, İBB'nin '40 bin tablet' projesini hedef aldı
- İntihar eden çiftin ardından AKP'ye tepki yağdı
- Bakan Koca Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti
- ABB kazandı, inşaat kaçak duruma düştü
- Cüppelerini giyerek Rektörlüğe arkalarını döndüler
- İnce'ye 'gizli Tayyipçiler' tepkisi
- Kalın’dan dışarıya farklı, içeriye farklı S-400 mesajı