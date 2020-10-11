Beyaz Saray doktoru: Trump artık bulaştırıcı değil
ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki kişisel doktoru Sean Conley, ABD Başkan Donald Trump'ın Cumartesi günü koronavirüs testi yaptığını ve bunun artık 'başkalarına bulaşma riski' olmadığını gösterdiğini söyledi.
Conley yaptığı açıklamada, testlerin sonucunda artık 'virüsün aktif olarak kopyalanmasına' dair kanıt olmadığını gösterdiğini söyledi.
Sputnik'in haberine göre, Conley açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Başkan Trump'ın CDC'nin izolasyona son verilmesi için gerekli güvenlik kriterlerini sağlamasının yanı sıra, Kovid PCR örnekleri ışığında Başkanda artık başkalarına virüs bulaştırma riskinin bulunmadığını duyurmaktan dolayı mutluluk duyuyorum."
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