Beyaz Saray’ın sitesinde kodların arasına gizlenen iş ilanı
Joe Biden'ın ABD başkanlığını devralması üzerine yenilenen Beyaz Saray internet sitesinde, HTML kodlarına gizlenmiş bir ilan bulundu.
Joe Biden’ın yemin ederek Trump’tan görevi devralmasının ardından, Beyaz Saray’ın internet sitesi güncellendi. İnternet sitesinde HTML kodlarının arasında gizlenmiş bir iş ilanı bulundu.
Beyaz Saray’ın yeni internet içerisindeki kodlara gizlenmiş ve bunu bulabilecek kadar arayan kişiler için olan notta, “Eğer bu mesajı okuyorsanız size ihtiyacımız var” mesajı verildi.
NTV’de yer alan habere göre, ABD'nin önceki başkanlarından Barack Obama tarafından, hizmet sistemlerinin yenilenmesi amacıyla 2014 yılında kurulan ABD Dijital Hizmetleri, bünyesindeki uzmanları bir veya iki yıllığına işe alıyor.
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'a yakın isimden dikkat çeken paylaşım
- Zehra'nın annesi: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar
- CHP'li belediye, ücretsiz ekmek dağıtımına başlıyor
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Kılıçdaroğlu'ndan Takvim'in o manşetine yanıt
- Trump, yerini bıraktığı Biden için not bıraktı
- 'Dün FETÖ için yaptın, bugün kimin için yapacaksın?'
- Erdoğan ile Bahçeli ilk kez ters düştü
- HDP'den 'yeni parti' açıklaması
- Beyaz Saray'ı terk eden Trump'tan ilk açıklama
Video Haberler
- Buzlu yolda babanın kucağındaki kızını kurtardığı anlar
- Japonya’dan gözlenen göktaşı ateş topuna döndü
- Sürücü kurslarında yeni dönem kafa karıştırdı
- A Haber'de dikkat çeken anlar! O görüntüler yayınlandı
- Covid-19'u yenen doktor: İşimi yapamayacağımı düşündüm
- Define ararken kazdıkları alan patladı: 1 ağır yaralı
- Karada ve suda gidebilen amfibik otobüs ilgi çekiyor
- Eskişehir’de fizik kurallarını hiçe sayan yol
- İzmir'de polisi şaşkına çeviren olay
- Okan Bayülgen'in sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'a yakın isimden dikkat çeken paylaşım
- Zehra'nın annesi: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar
- CHP'li belediye, ücretsiz ekmek dağıtımına başlıyor
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Kılıçdaroğlu'ndan Takvim'in o manşetine yanıt
- Trump, yerini bıraktığı Biden için not bıraktı
- 'Dün FETÖ için yaptın, bugün kimin için yapacaksın?'
- Erdoğan ile Bahçeli ilk kez ters düştü
- HDP'den 'yeni parti' açıklaması
- Beyaz Saray'ı terk eden Trump'tan ilk açıklama