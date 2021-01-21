Beyaz Saray’ın sitesinde kodların arasına gizlenen iş ilanı

21 Ocak 2021 Perşembe, 12:55

Joe Biden’ın yemin ederek Trump’tan görevi devralmasının ardından, Beyaz Saray’ın internet sitesi güncellendi. İnternet sitesinde HTML kodlarının arasında gizlenmiş bir iş ilanı bulundu.

Beyaz Saray’ın yeni internet içerisindeki kodlara gizlenmiş ve bunu bulabilecek kadar arayan kişiler için olan notta, “Eğer bu mesajı okuyorsanız size ihtiyacımız var” mesajı verildi.

NTV’de yer alan habere göre, ABD'nin önceki başkanlarından Barack Obama tarafından, hizmet sistemlerinin yenilenmesi amacıyla 2014 yılında kurulan ABD Dijital Hizmetleri, bünyesindeki uzmanları bir veya iki yıllığına işe alıyor.