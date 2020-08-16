Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri sona erdi

16 Ağustos 2020 Pazar, 12:59

Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği 6. Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri’nin son gününde, Opera Trio, opera dünyasının sevilen arya ve düetlerini seslendirdi. Soprano Dilruba Akgün, Tenor Caner Akın ve Bariton Caner Akgün’ünden oluşan Opera Trio topluluğuna, Şef Murat Cem Orhan yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası eşlik etti. Yaşam Vadisi’ndeki konserin sonunda, sanatseverler, sanatçılara alkışlarla teşekkür etti. Geceye; Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık’ın yanı sıra, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ufuk İnan, Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı ile Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve sanatseverler katıldı.





ÇALIK: ‘SANATIN İYİLEŞTİRİCİ YÖNÜNE İNANIYORUM’

Konserin sonunda, sahneye çıkan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Klasik’in Sanat Yönetmeni Figen Ayhan Karakelle’ye ve sanatçılara plaket ve çiçek takdim etti. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yaptığı konuşmada “Beylikdüzü, bu etkinliklerle biraz daha iyileşiyor, normalleşme sürecinde emin adımlarla ilerliyor. Yaşam Vadisi’nde ve açık alanlarımızda bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz. Ben inanıyorum ki sanatın iyileştirici bir yönü, gücü var. Bunu, Beylikdüzü’nde sonuna kadar kullanacağız.” ifadelerine yer verdi.



Konuşmasını, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek sürdüren Başkan Mehmet Murat Çalık “Bize, muhteşem bir konser daha yaşattınız. Etkinlik boyunca sahne alan, emek veren bütün sanatçı dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Emek veren tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu yıl altıncısını düzenlediğimiz Beylikdüzü Klasik’te Büyükşehir Belediyesi’nin ciddi katkı ve emeklerini aldık. Başta, yol arkadaşım ve kendisiyle çalışmış olmanın onurunu her zaman için yaşayacağım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da bir kez daha teşekkür ediyorum.” dedi.







Başkan Çalık, konsere katılım gösteren Beylikdüzü halkına ise “Herhangi bir sorun yaşamadan etkinliğimizin sonuna geldik. Koymuş olduğumuz bütün kurallara riayet ederek, bize kontrollü sosyal hayatın en iyi örneklerinden birini sundukları için kıymetli sanatsever komşularıma teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, çok güzel görünüyorsun Beylikdüzü.” diyerek teşekkür etti.



