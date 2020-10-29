Beyoğlu'nda 2 katlı bina çöktü

29 Ekim 2020 Perşembe, 13:16

Beyoğlu Tarlabaşı'nda boş olduğu öğrenilen 2 katlı binada çökme oldu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Çökmenin olduğu binanın etrafında güvenlik önlemi alındı.

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