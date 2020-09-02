Beyoğlu'ndaki Kırgizistan Konsolosluğu'nda yangın

02 Eylül 2020 Çarşamba, 23:27

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bulunan Kırgizistan Konsolosluğu'na ait olduğu öğrenilen 5 katlı binanın 1'inci katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü bildirildi.