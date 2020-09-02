Beyoğlu'ndaki Kırgizistan Konsolosluğu'nda yangın

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bulunan Kırgizistan Konsolosluğu'na ait olduğu öğrenilen 5 katlı binanın 1'inci katında yangın çıktı.

(DHA)
02 Eylül 2020 Çarşamba, 23:27
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Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bulunan Kırgizistan Konsolosluğu'na ait olduğu öğrenilen 5 katlı binanın 1'inci katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü bildirildi. 


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