Beyoğlu'ndaki Kırgizistan Konsolosluğu'nda yangın
Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bulunan Kırgizistan Konsolosluğu'na ait olduğu öğrenilen 5 katlı binanın 1'inci katında yangın çıktı.
Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bulunan Kırgizistan Konsolosluğu'na ait olduğu öğrenilen 5 katlı binanın 1'inci katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü bildirildi.
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