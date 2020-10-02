Beyoncé'dan Leonardo DiCaprio’ya ünlülerin isimlerinin hikayesi

02 Ekim 2020 Cuma, 12:48

Hangi ünlü yıldızların ismini bir başka ünlüden aldığını tahmin edebilir misiniz? Veya hangi ünlü yıldızın isminin bir benzin istasyonu çalışanından ilham aldığını?

Independent Türkçe'nin aktardığına göre magazin sitesi people.com. Selena Gomez, Leonardo Di Caprio ve Beyoncé gibi yıldızların isimlerinin arkasındaki hikâyeyi aktardı.

BEYONCÉ KNOWLES

Ünlü şarkıcının annesi Tina Knowles, konuk olduğu bir podcast yayınında en büyük kızı Beyoncé’un isminin hikayesini paylaştı. 66 yaşındaki modacı, şöyle konuştu:

"Pek çok insan Beyoncé'un soyadım olduğunu bilmiyor. Bu benim kızlık soyadım. Benim adım Celestine Beyoncé’tu ki o zamanlar tuhaf bir isminiz olması, hiç de hoş bir şey değildi. Adımın Linda Smith filan olmasını istedim çünkü havalı isimlerdi."

SELENA GOMEZ

28 yaşındaki şarkıcı ismini, Selena Quintanilla'dan aldı. Kısaca Selena olarak bilinen Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı, 1995’te fan kulübünün başkanı tarafından öldürülmüştü.

Gomez, ailesinin ona Quintanilla'nın adını verme kararı aldığını söylemişti:

"Adım Priscilla olacaktı ama kuzenim benden 6 ay önce doğdu ve bu ismi aldı. Ailem Selena’nın müziğini seviyordu ve bana onun adını verdi."

LEONARDO Dİ CAPRİO

Bir Zamanlar ... Floransa'da, büyüyünce Oscar Ödülü alacak bir aktör, ünlü bir ressamın adını aldı. 2014’te NPR'ye konuşan oyuncu, adının hikayesini şöyle anlatmıştı:

Annem hamileyken bir da Vinci tablosuna bakıyormuş ve ben tekmelemişim. Babam bunu bir işaret olarak görmüş ve ‘İşte oğlumuzun ismi’ demiş.

OPRAH WINFREY

Ünlü televizyon sunucusunun ismi, doğduğunda Orpah’dı ve İncil’den seçilmişti. 1991’de American Academy of Achievement'a konuşan Winfrey, isminin hikayesini şöyle özetlemişti:

"1954'te Mississippi kırsalında, evde doğmuşum ve etrafta pek eğitimli insan yokmuş. İsmim İncil'den seçilmiş ve kimse nasıl heceleneceğini bilmiyormuş. Bu nedenle P harfini R’den önce telaffuz ediyorlardı. Ve ismim Oprah’a dönüştü."