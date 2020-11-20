Biden: "Covid-19 salgını nedeniyle ekonomiyi kapatmayacağım, nokta"

20 Kasım 2020 Cuma, 10:44

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, 10 eyalet valisi ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, ''Ekonomiyi kapatmayacağım, nokta. Virüsü bitireceğim'' dedi. Joe Biden, her bölgenin farklı olduğunu ve bu durumun ülke genelinde 'ekonominin kapatılmasını gerektirmeyeceğini' belirtti.

Öte yandan kabinesini şekillendirmeye başlayan Biden, Hazine Bakanlığına getireceği ismi ise kısa süre içinde, bu yıl 26 Kasım'a denk gelen ABD'de kutlanan Şükran Günü öncesi ya da sonrası açıklayacağını ifade etti.

GEORGIA'DA TEKRAR KAZANDI

Öte yandan ABD başkanlığına seçilen Demokrat Joe Biden'ın, Georgia eyaletinde oyların yeniden sayılmasının ardından seçimleri kazandığının teyit edildiği bildirildi.

Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, yaklaşık 5 milyon oyun elle sayımının tamamlandığı sürecin ardından bir açıklama yaptı.

Buna göre Biden, yeniden oy sayımının sonucunda Cumhuriyetçi rakibi ve ABD Başkanı Donald Trump'a 12 bin 284 oy fark atarak yarışı kazandı.

İlk oy sayımına kıyasla Biden'ın oylarında çok az miktarda düşüş olduğu belirtilirken eyaletin seçim sonuçlarını yarın tasdik etmesi bekleniyor.