Biden Dr. Fauci’yi Covid-19 ekibine seçti

09 Aralık 2020 Çarşamba, 08:03

ABD’nin 46’ncı başkanı olarak görev yapacak Joe Biden, dün başkanlığının ilk 100 gününde hizmet edecek ‘Covid-19 Ekibi’ni tanıttı. 45’inci Başkan Donald Trump zamanında da görev yapan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, “Baş Tıbbi Danışman” olarak Joe Biden’ın ekibinde yer alacak.



FAUCİ, GÜVENİLİR VE DOĞRUYU SÖYLEYEN BİR VATANSEVERDİR



Biden Dr. Fauci’yi açıklarken yayınladığı mesajında “Dr. Fauci güvenilir, doğruyu söyleyen ve vatanseverdir. Bu virüsü kontrol altına almaya çalışırken COVİD ekibimin önemli bir üyesi olacağı için minnettarım” dedi.



Dr. Anthony Fauci, Biden’ın ekibinde yer almasıyla toplamda ABD’nin yedi başkanına hizmet etmiş olacak. Biden ayrıca Fauci’yi uzun zamandır tanıdığını ve iyi bir doktor olarak “Bilmek istediğimi değil bilmeye ihtiyaç duyduğumu söyleyecektir” dedi.