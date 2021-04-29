Biden ilk kez Kongre'nin ortak oturumuna hitap etti: 'ABD ilerliyor' mesajı

29 Nisan 2021 Perşembe, 05:47

Biden, 20 Ocak 2021’den bu yana ilk kez Kongre ortak oturumunda Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerine hitap etti.

Yıllar boyunca birçok başkanın bu kürsüye gelerek, savaş ilanı, barış kutlaması, yeni plan ve olanakların duyurulması gibi konularda konuştuğuna işaret eden Biden, "Bugün buraya krizden ve fırsatlardan konuşmak için geldim. Ülkemizi yeniden inşa etmek ve demokrasimizi yeniden diriltmek konusunda konuşmak için geldim" diye konuştu.

Görevdeki 100. gününün arifesinde bu konuşmayı yaptığını vurgulayan Biden, şu anda yüzyılın en kötü salgını ve Büyük Buhran’dan bu yana en kötü ekonomik kriz ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Biden, "Şimdi görevdeki 100. günümde şunu ülkeme söyleyebilirim ki, Amerika yeniden hareket halinde” diye konuştu.

"ÇATIŞMA PEŞİNDE DEĞİLİZ"

Dış politika konusunda da önemli sözler verdiklerini belirten Biden, “Çin de dahil tüm ülkelerin küresel ekonomide aynı kurallarla oynadığından emin olacağım. Çin Devlet Başkanı Şi (Cinping) ile telefon görüşmesinde kendisine de söyledim, rekabeti memnuniyetle karşılıyoruz ve çatışma peşinde değiliz” ifadesini kullandı.

Biden, tüm dünyada Amerika’nın çıkarlarını savunmaya devam edeceklerini ifade ederek “Şi’ye Hint-Pasifik bölgesindeki güçlü askeri varlığımızın, tıpkı Avrupa’daki NATO askerleri gibi olduğunu, niyetimizin bir çatışma başlatmak değil, bir çatışmayı önlemek olduğunu bildirdim” bilgisini paylaştı.

İNSAN HAKLARINA VURGU

ABD’nin insan hakları ve temel özgürlükleri savunmaya devam edeceğinin de altını çizen Biden, “Sorumluluk sahibi hiçbir Amerikan başkanı, temel insan hakları ihlal edilirken sessiz kalamaz” ifadesini kullandı.

RUSYA İLE İLİŞKİLER

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde de bir çatışmanın peşinde olmadıklarını ancak eylemlerinin bir sonucu olacağını söylediğini aktararak, "Rusya’nın seçimlerimize müdahalesine, hükümetimiz ve işletmelerimize siber saldırısına orantılı yanıtlar verdik. Ancak konu ortak çıkarlarımıza geldiğinde iş birliği içinde olabiliriz. Putin, bizim gerekli cevapları vereceğimizi çok iyi anladı” diye konuştu.

İran ve Kuzey Kore’nin nükleer programlarının dünya için ciddi tehdit olduğunun altını çizen Biden, "Bu ülkelerin ortaya çıkardığı tehditlerle, diplomasi ve mutlak kararlılıkla mücadele için müttefiklerimizle yakından çalışacağız" diye konuştu.