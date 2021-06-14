ABD Başkanı Joe Biden, "Türkiye ile ilerleme kaydedeceğimizden eminim" dedi. Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık" ifadesini kullandı.

Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Covid-19 salgınıyla mücadele çabalarına değinen ABD Başkanı, 'yapılacak çok fazla işin' olduğunu kaydederek, "Gardımızı düşürme vakti değil" diye konuştu.

Biden'ın açıklamalarından satır başları şöyle: