Biden: Türkiye ile ilerleme kaydedeceğimizden eminim
ABD Başkanı Joe Biden, "Türkiye ile ilerleme kaydedeceğimizden eminim" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, "Türkiye ile ilerleme kaydedeceğimizden eminim" dedi. Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık" ifadesini kullandı.
Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Covid-19 salgınıyla mücadele çabalarına değinen ABD Başkanı, 'yapılacak çok fazla işin' olduğunu kaydederek, "Gardımızı düşürme vakti değil" diye konuştu.
Biden'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum.
- Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık.
- Rusya zararlı eylemlerine devam ederse yanıt vereceğiz.
- Tüm dünya liderleri bugün, Putin ile görüşeceğim için bana teşekkür etti.
- Rusya ile çatışma aramıyorum ama böyle devam ederse gereken cevabı veririz. Demokratik değerleri korumaktan geri durmayacağız
- Ukrayna'nın, NATO'ya katılmadan önce ülke içindeki yolsuzluğu bitirmesi ve tüm kriterleri karşılaması gerekiyor.
- Rusya'nın Ukrayna'daki varlığı, Ukrayna'nın NATO'ya girişine engel değil.
- Ukrayna'yı, kendi fiziksel güvenliğini sağlayabilecek bir konuma getireceğiz.
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