Bige Önal paylaştı: Doların '20'li yaşlar "challenge"ı

Sosyal medyada gündem olan 20 yaş akımı paylaşımlarına dahil olan oyuncu Bige Önal, doların 20 içindeki değişimine dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
05 Mayıs 2021 Çarşamba, 15:21
Bige Önal paylaştı: Doların '20'li yaşlar
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Sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına ünlüler de dahil oldu. Ünlü isimler, Twitter hesaplarından gençlik yıllarına ait karelerini paylaştı.

Oyuncu Bige Önal ise 20 yaş akımına dolar fiyatını paylaşarak katıldı.

Instagram hesabından hikaye paylaşımında bulunan Önal, 2001 yılında 1,06 doların 2021 yılında 8,30 olduğuna dikkat çekti.

Önal'ın söz konusu paylaşımı şu şekilde:


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