BİK’in gönderdiği kitaplarda kadınlara hakaret dolu ifadeler

17 Eylül 2020 Perşembe, 08:53

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre; Sözlükte yer alan sözcükler ve karşılıklarında yer alan skandallar şöyle:

¦ Adam: Güvenilir

¦ Erkek: Sözüne güvenilir, mert

¦ Karı Ağızlı: Dedikodu yapan erkek

¦ Kadın: Evlenmiş kız.

¦ Kaşık Düşmanı: Kadın, eş.

¦ Kız: Bekâr kadın

¦ Kirlenmek: İffeti bozulmak, lekelenmek

¦ Oynak: İşveli kadın

¦ Sokak Süpürgesi: Evinde oturmayıp çok gezen kadın, sürtük

¦ Sürtük: Vaktini gezerek geçiren, evinde oturmayan kadın

¦ Taze: Genç kadın

¦ Yollu: Kolayca elde edilen kadın

MEHMET GEDİZLİ KİMDİR?

Kitabın yazarı Dr. Mehmet Gedizli yaklaşık 20 yıldır Sakarya Üniversitesi’nde Türkçe eğitimi dersi veriyor. Dil üzerine çalışmaları bulunan Gedizli’nin ‘Tek kelimede üç dil’, ‘Dilinizdeki kelimelerimiz’ gibi kitapları bulunuyor.

TDK’DEN ÇIKARILMIŞTI

Bu ifadelerin bir kısmının Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde de benzer şekilde yer alması kadınlar tarafından yargıya taşınmıştı. Ankara 6. İdare Mahkemesi, ‘oynak’, ‘taze’, ‘müsait’, ‘yollu’ gibi kelimelerin ifadelerinin kadını aşağıladığını belirterek Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünden çıkarılmasına karar vermişti.