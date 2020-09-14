Bilgisayar ve telefon ışığı cilde güneş kadar zarar veriyor

14 Eylül 2020 Pazartesi, 15:45

A Current Affair isimli TV programına konuşan Dermatolog Dr. Shyamalar Gunatheesan, “Epey kısa ve güçlü bir ışık bu. Cildinizden geçiverir ve her yerdedir” dedi.

Buna göre bir dijital cihaz önünde 5 iş günü boyunca 6 saatten fazla zaman geçirmek, öğle güneşinde hiçbir koruma olmadan 25 dakika geçirmekle aynı etkiye sahip.

Dr. Gunatheesan, "Özellikle uzun süreler boyunca mavi ışığa maruz kalmak, daha fazla hiperpigmentasyon oluşmasına neden olur. Yani ışığa maruz kalan cilt bölgelerinde bronzlaşma meydana gelir. Cilt yaşlanmasına, beneklenmeye ve biraz da su kaybına neden olduğunu net biçimde görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre bu etkilerle mücadele etmenin en basit yolu cihazlar önünde geçirilen süreyi azaltmak. Dr. Gunatheesan, bunun hem akıl sağlığı için hem de gözler ve cilt sağlığı için iyi olacağını belirtiyor.

Bunun yanında parlaklığın azaltılmasının, telefonu veya bilgisayarı daha sıcak tonlar yayan gece modunda kullanmanın da yardımcı olduğuna inanılıyor.

Dr Gunatheesan ayrıca, b3 veya c vitamini de dahil olmak üzere güçlü antioksidanlara sahip aktif cilt bakım ürünlerinin kullanılmasını öneriyor.

Kaynak: Independent Türkçe