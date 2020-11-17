Bilim insanları tedirgin: Apophis Astreoidi, 2068 yılında Dünya'nın çok yakınından geçecek

17 Kasım 2020 Salı, 15:01

Apophis'in 2029 yılındaki geçişini gösteren canlandırma. NASA/JPL-Caltech

2004’te keşfedilen 370 metre uzunluğundaki Asteroit 99942 Apophis, NASA’nın Nöbet listesinde bulunuyor.

Bilim insanları, asteroidin 2029’da yapacağı bir sonraki yakın geçiş sırasında çarpma ihtimali olmadığını söyleseler de; 2068’de tekrar aynı yerden geçerken Dünya'ya çarpmayacağından emin değiller.

Apophis’in 2068 yılında Dünya’ya çarpma ihtimali 150.000’de 1 olsa bile; bu boyuttaki bir asteroit, bir atom bombasından daha büyük bir patlama meydana getirebilir.

NASA/JPL-Caltech



Amerikan Gökbilim Derneği Gezegen Bilimleri Bölümü’nün sanal konferansında yapılan bir sunuma göre asteroidin yörüngesi, Güneş’ten aldığı ısı sebebiyle biraz değişiyor ve Yarkovski hızlanması meydana geliyor.

Araştırmacılar, bu hızlanma yörüngeye yansıtıldığında ise, "2068’deki çarpışma senaryosu hâlâ yürürlükte" diyor ve bu asteroidin çok dikkatli takip edilmesi gerektiğini söylüyor.

Bu yüzden 2029 yılındaki yakın geçişin çok önemli olacağı belirtiliyor.

Kaynak: Popular Science Türkiye