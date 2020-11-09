Bilim insanlarından çığır açıcı çalışma: Beyin ışınlama
University College London'dan (UCL) nörobilimciler, "hafızanın iç işleyişini ve GPS’ini" daha iyi kavramak için fareler üzerinde deneyler yürütüyor.
Hakemli bilimsel dergi Cell’de yayımlanan yeni çalışmada, beynin hafızadan sorumlu bölgesi hipokampusa lazer ışınları gönderilebileceğini ve böylelikle konum hücrelerinin (place cells) uyarılabileceğini ortaya koydu.
Daily Star’ın aktardığına göre bu konum hücreleri, hayvan veya insan gibi akıllı bir varlığın yeni bir çevreye girmesiyle aktive oluyor ve o çevrenin konumunu hafızada saklıyor.
Bilim insanları söz konusu deneyde, fareleri tek bir konuma yerleştirip, onlara şekerli su ödülü verdi.
Hayvanları daha sonra başka bir konuma taşıyan araştırmacılarr, ilk konumu hafızada depolayan konum hücrelerini etkinleştirmek için lazer ışınları kullandı.
Böylece araştırmacılar, farelere ödül verildiği konumun anısını yeniden etkinleştirmeyi başardı ve hayvanlar zihinsel olarak ilk konuma "ışınlandı".
İşlemin ardından farelerin yeniden şekerli su arayışına girdiği görüldü. Çünkü hayvanlar, ikinci değil, ilk konumda olduklarını sanıyordu.
Bulgular, anıların nasıl depolandığına dair daha derin bir kavayış sağlıyor. UCL’deki bilim insanları, bu sayede hafızayı etkileyen bunama ve Alzheimer gibi hastalıklar için yeni tedaviler geliştirebileceklerini düşünüyor.
Kaynak: Independent Türkçe
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