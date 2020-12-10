Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara maskesiz hayata geçiş için tarih verdi
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, CNN Türk'te bir programa konuk oldu. "Nüfusun yüzde 60'ının aşılanması halinde Türkiye rahatlamaya başlayacak" ifadelerini kullanan Kara, maskesiz hayata geçiş için tarih verdi.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, nüfusun yüzde 60'ının aşılanması halinde Türkiye'nin rahatlamaya başlayacağını açıkladı. Prof. Kara, bu oranın yüzde 70-80'lere gelmesi durumunda ise normale dönüşün çok kolay olacağını belirtti.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, maskesiz hayat için de tarih verdi. Kara, her şeyin olumlu seyretmesi söz konusu olursa, kaba bir hesapla Türkiye'nin yüzde 60 aşılama oranına Nisan-Mayıs aylarında ulaşabileceği öngörüsünü paylaştı.
Prof. Dr. Kara, bu tablonun her şeyin olumlu gitmesi durumunda geçerli olduğuna dikkat çekerek, Temmuz ayı gibi de maskesiz sokağa çıkmanın mümkün olabileceğini ifade etti.
Ateş Kara, dünyadaki aşılamanın yüzde 60 oranına ulaşmasının bir anda mümkün görünmediğini belirterek, bir sonraki yıl Kasım, Aralık gibi tekrar maske takmak zorunda kalabileceğimize de dikkat çekti.
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