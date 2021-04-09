Bilim Kurulu’nun ilk toplantısı ise haftaya ertelendi
Sağlık Bakanlığı, 8 Nisan 2021 son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 55 bin 941 kişiye vaka, 2 bin 316 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 258 kişi daha yaşamını yitirdi. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bu yana yeni vaka sayısında rekor kırıldı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, koronavirüs salgınında 55 bini de aşan günlük vakalara ilişkin, “Resmi veriler bile çok yüksek ama bize gelen veriler bundan yüksek. Ankara, İstanbul ve İzmir’de bazı hastanelerde yoğun bakımlar yüzde 100’e ulaşmış durumda. Hastalar acilde bekletiliyor ya da başka hastanelere gönderilmek isteniyor Böyle giderse sağlık sistemi çökebilir. Sağlık çalışanları tükenmiş durumda. Bu dalgayı karşılayamayacak durumdalar. Ciddi bir önlem almadan bu şekilde pandemiyi yönetmek sosyal veya toplumsal cinayettir” diye konuştu.
Önümüzdeki hafta başlayacak Ramazan tedbirlerine ilişkin konuşan Ökten, “Eğer bir sıkıntı varsa tedbirleri zamanında almak gerekir. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Ramazanı beklemek iktidarın kendi görüşünü topluma dayatmasıydı. Pandemi bu şekilde yönetilmez. Bilimle yönetilir” dedi. Bu süreçte alınacak lokanta kapatma ya da hafta sonu yasaklarının yeterli olmayacağını belirten Ökten, “Daha ciddi önlemler almamız lazım. Ekonomik ve sosyal önlemlerin çok daha tatmin edici boyutta olması lazım. Biz vatandaşı ekonomik olarak rahatlatacağız ki onlar da tedbirlere uysun. Gıda, enerji, stratejik önemi olan yerler haricindeki yerlerde üretimin durdurulması gerekir. Bunu yaparken insanları da tamamen eve kapatmamamız lazım. İnsanların açık alanları belirli saatlerde kullanabiliyor olmalı” dedi.
TOPLANTI ERTELENDİ
Bilim Kurulu’nun da bu hafta toplanmayacağı, toplantının pazartesi günü gerçekleştirileceği öğrenildi. Toplantının Ramazan’ın ilk haftasına ertelenmiş olması da dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, daha önce Türkiye genelindeki koronavirüs tedbirlerinin Ramazan ayında başlayacağını açıklamış ve “Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek” demişti.
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