Bill Gates açıkladı: 2021’i güzelleştirecek 3 gelişme

23 Aralık 2020 Çarşamba, 13:58

Pek çok kişi, 1,6 milyondan fazla insanın Covid-19 salgını nedeniyle yaşamını yitirmesi, milyonlarca kişinin işsiz kalması, yıkıcı orman yangınları ve siyasi huzursuzluklar nedeniyle önümüzdeki yılın bu yıldan daha iyi olacağını söyleyebilir.

Bugün yayınladığı blog yazısında, son on iki ayın eşi benzeri görülmemiş zorluklarını anlatırken, gelecekte neler olabileceğine dair de fikir öngörülerini sunan Bill Gates, "2020'deki bilimsel ilerlemelerin hızını tekrar düşündüğümde şaşkına dönüyorum. İnsanlar daha önce hiçbir salgında, dünyanın bu yıl Covid-19'da kaydettiğinden daha fazla ilerleme kaydetmedi. Normal şartlar altında aşı geliştirmek 10 yıl sürebilir. Bu sefer, bir yıldan kısa bir süre içinde birden fazla aşı geliştirildi" diye yazdı.

İşte Gates'in 2021'de bizi daha fazla başarıya götüreceğine inandığı gelişmeler...

İKİ AŞI İŞE YARADIYSA, DAHA FAZLASININ DA İŞE YARAMASI MUHTEMEL

Hem Pfizer hem de Moderna aşılarının güvenli ve Covid-19'u önlemede oldukça etkili olduğunu belirten Gates, aşıların, koronavirüsün belirleyici bileşenlerinden biri olan spike (diken) proteinini hedef alarak çalıştıkları için, geliştirilmekte olan ve aynı işleve sahip aşıların da işe yarayacağını yazdı.

ŞİRKETLER VE ÜLKELER İŞBİRLİĞİ YAPMAYI ÖĞRENDİ

Pandeminin ciddiyeti ve acil mücadele ihtiyacı nedeniyle, doğal olarak, rekabet halinde olan şirketlerin birlikte çalışmaya başladığına dikkat çeken Gates:

"Örneğin, dünyanın en büyük aşı üreticisi olan Hindistan Serum Enstitüsü, AstraZeneca'nın aşısının dozlarını üretiyor. Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, şirketler ve bilim insanları, birlikte çalışmasalardı, olumlu bir şekilde ilerleyemezdik. Bu küresel işbirliği, önümüzdeki yıl için umut vaat etmemizin nedenlerinden biri. Bu; sadece salgını kontrol altına alma vaadi değil, aynı zamanda günümüzün diğer büyük sorunlarından biri olan iklim değişikliği için de somut adımlar atma şansımız olduğuna inanıyorum."

RAHATSIZ EDİCİ KORONAVİRÜS TESTLERİ GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRECEK

Gates, "Tamamen çöp" olarak tanımladığı koronavirüs testlerinden de bahsederek, "ABD'de sonuçların gelmesi çoğu zaman günler sürüyor ve testler işe yaramaz bir hale geldi" ifadelerini kullandı.

"Bu alandaki birkaç ilerlemeden biri, bir çubuğu burun deliğinizin derinliklerine sokmak yerine, insanların sadece burunlarının ucunu temizleyerek kendi örneklerini toplamalarına olanak tanıyan bir yeniliktir" diyen Gates, son olarak şunları kaydetti:

"Koronavirüs testlerinden birini daha önce yaptırdıysanız, ne kadar rahatsız edici olduklarını ve sizi nasıl öksürttüğünü veya hapşırttığını bilirsiniz. Bu, sağlık çalışanları için oldukça tehlikeli ve riskli bir durum. Burnunuzdan içeri sokulan bir çubukla yapılan Covid-19 testleri yakında tarihe karışacak."