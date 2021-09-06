Billie Eilish'ten 'kürtaj yasağı' tepkisi: Erkeklerin hiçbir şey yapmaması beni hasta ediyor

06 Eylül 2021 Pazartesi, 11:05

ABD Yüksek Mahkemesi'nin yasanın engellenmesi yönündeki acil talebi oylayarak reddetmesinin ardından eyalette gebeliğin 6. haftasından sonra kürtaj yasağı çarşamba (1 Eylül) yürürlüğe girdi.

Ülkenin en radikal kürtaj yasası olan yasa, yaklaşık 6 haftalık gebelikte ve çoğu kadının hamile olduğunu bilmeden önce meydana gelen fetal kalp aktivitesinin saptanabildiği andan itibaren kürtajı yasaklıyor.

Bu, kürtajın neredeyse tamamen yasak olduğu anlamına geliyor ve tecavüz veya ensest kurbanları için herhangi bir hüküm içermiyor.

Instagram hikayesine cuma (3 Eylül) yazan Eilish, yeni yasaları eleştiren bir dizi gönderiyi yeniden paylaştı. Müzisyen daha sonra az sayıda erkeğin karar hakkında konuştuğunu görmekten duyduğu hayal kırıklığını paylaştı.

Eilish şöyle yazdı:

"Keşke erkekler daha fazla önemsese."

"Aşırı derecede sıkıldım."

Ünlü şarkıcı daha sonra şunları ekledi:

"Kadın hakları söz konusu olduğunda nice erkeğin hiçbir şey söylememesi beni hasta ediyor."

Bununla birlikte 19 yaşındaki şarkıcı, "Siz ve 'dostlarınız' veya 'kardeşleriniz' Teksas'taki kürtaj yasalarından bahsetmiyorsanız muhtemelen sorunun parçasısınız" ifadelerinin yer aldığı görseli yeniden paylaştı.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Yasalara bu hafta karşı çıkan diğer ünlüler arasında Reese Witherspoon ve Pink yer alıyor.

Teksas'ta büyüyen Lizzo, Instagram canlı yayınında şunları söyledi:

"İstediğinizi yapma hakkına sahipsiniz ama yasaları yapanların diğerlerinin bedenlerine dair lanet işlerden uzak durması gerekiyor."