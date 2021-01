BİM'in sansürletmek istediği haber ortaya çıktı

Milli gazete geçtiğimiz günlerde marketler zinciri BİM'in bir haber nedeniyle verilen ilanı geri geçtiğini açıklamıştı.

Gazetenin son sayfasında, "Bugün sayfada 'BİM reklamı' olacaktı. Ancak reklam verenin 'haber sansürü' taleplerinin kabul edilmemesi üzerine reklam geri çekilmiştir. Gelişmeler, detaylarıyla birlikte ilerleyen süreçte okuyucularımızla ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" denilmişti.

BİM'in sansür girişimine takılan haber merak konusu olmuştu. Millî Gazete tarafından, BİM’in ifşasına neden olan haberin “Ucuz ette hileli satış” başlıklı, Sadettin İnan imzalı haber olduğu açıklandı.

İşte o haber:

"Sözde vatandaşa eti ucuz tükettirmek için 2017’nin sonunda başlatılan ve 2019 yılına kadar belli aralıklarla uygulanan ucuz et projesinde büyük bir skandal patlak verdi.

Marketlerin, proje kapsamında Et ve Süt Kurumu’ndan düşük fiyattan aldıkları etin tamamını vatandaşa satmadıkları ortaya çıktı. Ucuz etteki hileli satış, projenin bitiminden bir yıl sonra Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişleri tarafından ortaya çıkarılırken, kamunun zararının 100 milyon lirayı bulduğu kaydediliyor.

Sözde vatandaşın ucuz et tüketmesi için 2017’nin sonunda uygulamaya konulan ve belli aralıklarla uygulanarak 2019 yılında sona eren ucuz et uygulamasında yeni bir skandal patlak verdi. Projenin uygulandığı dönemde marketlerde vatandaşa ESK’dan alınan kaliteli etlerin değil, piyasadan toplanan yağlı ve kalitesiz etlerin satılmasıyla gündeme gelen ucuz et projesinde, şimdi de marketlerin ESK’dan aldıkları indirimli etlerin tamamını vatandaşa satmadıkları ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişleri, skandal hileli satışı ortaya çıkarırken, Bakan Pakdemirli ucu marketlere dokunacağı için soruşturmaya izin vermedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ucuz ette yaşanan hileli satışla ilgili soruşturma yapabilmek için Danıştay’ın kararını bekliyor.

MÜFETTİŞLER SORUŞTURMA AÇILMASINI İSTEDİ, BAKAN İZİN VERMEDİ!

Hükümetin, vatandaşa ucuz et tükettirmek için 2017 yılının sonunda uygulamaya koyduğu ve 2019 yılında son verilen ucuz et projesinde büyük bir skandal patlak verdi. Proje kapsamında Et ve Süt Kurumu’ndan indirimli bir şekilde alınan etlerin marketlerde tamamının satılmadığı ortaya çıktı. Bir ihbar üzerine ucuz et projesi kapsamında satılan etleri incelemeye alan bakanlık müfettişleri, yaşanan skandalı ortaya çıkardı. Müfettişler, kamunun zarara uğratıldığı ve marketlere büyük çıkar sağlandığı gerekçesiyle söz konusu zararın sorumlulardan tahsil edilerek haklarında soruşturma açılmasını talep etti.

ARA FORMÜL BULUNDU, MARKETLER SATMADIKLARI ETİ SATACAKLAR, DOSYA KAPANACAK!

Diğer yandan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na soruşturma izni vermezken, yaşanan skandalda dosyanın kapatılması için ara bir formül bulundu. Buna göre, marketler, eksik sattıkları tespit edilen 3 bin ton civarındaki eti tekrar proje kapsamında indirimli satmayı kabul ederken, ucuz et projesi de sessiz sedasız yeniden hayata geçirilmiş oldu. Buna göre, söz konusu marketler, 3 bin ton ete karşılık gelecek şekilde kıymayı 34 liradan, kuşbaşını ise 37 liradan satmaya başladı.

BAKANLIK, MARKETLERDE BAŞLATILAN UCUZ ET SATIŞIYLA İLGİLİ HİÇBİR DUYURU YAPMADI

Söz konusu marketlerde aylar sonra hileli satıştan dolayı ucuz et uygulaması yeniden başlarken, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın konuyla ilgili hiçbir duyuru ve açıklama yapmaması ise dikkat çekti. Söz konusu etler sessiz sedasız satılırken, marketler de bu satıştan sonra taahhütlerini yerine getirmiş olacak.

UCUZ ETİ MARKETLER KENDİSİ TEMİN EDİYOR

Hileli satıştan dolayı ucuz et kapsamında marketlerde satılmaya başlanan etler Et ve Süt Kurumu’ndan tedarik edilmiyor. Marketlerin kendilerinin tedarik ettikleri etler bu kapsamda satışa sunuluyor. Burada da yine sağlıklı bir şekilde denetim mekanizması olmadığı için satılan etlerin kalitesi ve verilen taahhütlerin ne kadar yerine getirileceği ciddi bir soru işareti oluşturuyor.

HİLELİ SATIŞIN DEVLETE FATURASI 100 MİLYON LİRAYI BULUYOR

Ucuz et projesinin uygulandığı marketlerde yaklaşık 3 bin ton üzerinde etin ESK’dan alınmasına rağmen satılmadığı tespit edilirken, kamunun zararının 100 milyon lirayı bulduğu kaydediliyor.

SAVCILIK, SORUŞTURMA İÇİN DANIŞTAY’IN KARARINI BEKLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın müfettişlerinin düzenlediği rapor üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sorumlular hakkında soruşturma başlatmak için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir’den onay talep ettiği ancak Bakan Pakdemirli’nin savcılığın soruşturma talebine onay vermediği ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ucuz ette hileli satışla ilgili soruşturma başlatabilmek için Danıştay’ın kararını bekliyor. Danıştay’dan olumlu bir karar gelmesi durumunda ucuz ette yaşanan hileli satış bütün boyutlarıyla soruşturmaya alınacak.

AMAÇ UCUZ ET SATMAK DEĞİL, DOSYAYI KAPATMAK

Zaten burada amaçlanan ESK’dan alındığı halde vatandaşa satılmadığı tespit edilen etlerin vatandaşa yeniden satılmasından ziyade verilen taahhütlerin kâğıt üstünde yerine getirilmesinin amaçlandığı görülüyor. Marketlerde kıyma 34 liradan ve kuşbaşı da 37 liradan satılmaya başlanmasına rağmen bakanlığın hiçbir kamuoyu duyurusu yapmadan ucuz etin sessiz sedasız satılması da bu niyeti ortaya koyuyor.