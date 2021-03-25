Binance, SuperFarm’ı listeliyor: SUPER Coin nedir?

25 Mart 2021 Perşembe, 18:20

Görsel: Coincolik.com

Kripto para borsası Binance, SuperFarm’ı (SUPER) listeleyeceğini duyurdu. Buna göre SUPER, Binance’in Innovation Zone bölgesinde listelenecek. Binance kullanıcıları, SUPER/BTC, SUPER/BUSD ve SUPER/USDT işlem çiftleriyle işlem yapmaya başlayabilecek. SuperFarm’I listeleme kararı alan Binance’ın yanı sıra; Uniswap, Gate.io, Quickswap ve Pancakeswap de, SUPER coini listeleyen borsalar arasında bulunuyor.

SUPERFARM (SUPER COIN) NEDİR?

SuperFarm, tasarlanabilir NFT’leri kişiye özel kurallarla beraber kod gerekmeden oluşturan platform olarak biliniyor. Superfarm'ın SUPER token olarak bilinen kendi tokenı bulunuyor. Token, merkezi olmayan, çapraz zincir SuperFarm ağını güçlendiriyor.

NFT NEDİR?

Türkçesi 'Değiştirilemeyen tokenlar' (Non-Fungible-Tokens) olan NFT’ler, ana akım olan en son kripto para birimi fenomeni olarak tanınıyor. Değiştirilemez token (NFT), dijital sanat veya dijital koleksiyon olarak da biliniyor. Değiştirilemez tokenlar; bir tweeti, bir tabloyu, bir resmi, bir anı, bir gif'i, bir futbolcu kartını vb. nesneleri temsil edebiliyor.

NFT, sanat gibi benzersiz bir dijital öğeyi temsil edebilen bir blok zincirinde (dijital bir defter) depolanan bir veri birimidir. Bir NFT kriptografik bir belirteçtir ancak Bitcoin ve birçok ağ veya hizmet belirteci gibi kripto para birimlerinin aksine, NFT'ler karşılıklı olarak değiştirilemez. NFT, bir sanat eseri gibi bir dosyanın KnownOrigin, Rarible veya OpenSea gibi bir NFT açık artırma pazarına yüklenmesiyle oluşturulur. Bu, dijital deftere kaydedilen dosyanın kripto para birimi ile satın alınabilen ve yeniden satılabilen bir NFT olarak kopyasını oluşturur.

PİYASA DEĞERİ 304 MİLYON DOLAR

CoinGecko’nun verilerine göre piyasa değeri 304 milyon dolar olan SUPER coin, 2,99 dolardan işlem görüyor. SUPER coinin işlem hacmi ise 26 milyon dolar.

SUPER token satın alarak cüzdanınızda tutabilir ve borsalardaki hizmetlere bağlı olarak ellerinizdeki token’ları stake ettirebilirsiniz.

STAKE ETMEK (STAKEING) NE DEMEK?

Staking, bir kripto para zincirinin operasyonlarını desteklemek için kripto paralarınızı cüzdanınızda belirli süre kilitleyip harcamadan veya transfer etmeden tutma işlemi olarak tanımlanıyor.