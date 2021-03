Binance, SuperFarm’ı listeliyor: SUPER Coin nedir?

Görsel: Coincolik.com

Kripto para borsası Binance, SuperFarm’ı (SUPER) listeleyeceğini duyurdu. Buna göre SUPER, Binance’in Innovation Zone bölgesinde listelenecek. Binance kullanıcıları, SUPER/BTC, SUPER/BUSD ve SUPER/USDT işlem çiftleriyle işlem yapmaya başlayabilecek. SuperFarm’I listeleme kararı alan Binance’ın yanı sıra; Uniswap, Gate.io, Quickswap ve Pancakeswap de, SUPER coini listeleyen borsalar arasında bulunuyor.

#Binance Will List @SuperFarmDAO $SUPER In the Innovation Zonehttps://t.co/YHvjhaHepu