Binek araç ÖTV matrahları değişti

13 Ağustos 2021 Cuma, 05:15

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, binek araç Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları değişti. Yüzde 45'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti ise 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda şu ifadeler yer aldı:

"4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Kanunun 12’nci maddesi gereğinde karar verilmiştir.

MADDE 1 – 6/6/2020 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir."