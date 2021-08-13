Binek araç ÖTV matrahları değişti
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, binek araç Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları değişti.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, binek araç Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları değişti. Yüzde 45'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti ise 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda şu ifadeler yer aldı:
"4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Kanunun 12’nci maddesi gereğinde karar verilmiştir.
MADDE 1 – 6/6/2020 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir."
Video Haberler
- 16 yaşındaki genç Akşener'e böyle dert yandı
- Baz istasyonunun çökme anı saniye saniye kaydedildi
- İnşaat işçisi çatıda asılı kaldı
- Akbelen'de yürütmeyi durdurma kararı
- Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta acil yardım çağrısı
- Aileler arası silahlı kavga: Baba öldü, 2 oğlu yaralı
- Kendisine dert yanan çiftçiye böyle karşılık verdi
- Söke'de facianın eşiğinden dönüldü
- Fotokapana yakalanan kaçak avcılara ceza
- Bucak yangını 21 saatte kontrol altına alındı
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji uyardı! Çok şiddetli yağış geliyor
- Kulede toplu Seks buluşması
- Eser Yenenler hastanelik oldu
- Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
- ‘Gardırop Erdoğancılığı’ ve ‘reisçilik putu’
- Metropoll'ün son anketi kritik! Yüzde 60 çıktı
- Memur ve memur emeklisi zam teklifi belli oldu
- Fatih Portakal'dan olay 'prompter' yorumu
- Merkez Bankası'ndan faiz kararı
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' adımı