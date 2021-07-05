Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'ÖTV' yanıtı: Düş bu milletin yakasından, düş!

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 22:03

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yaptığı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) açıklamasına yanıt verdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Mazotta 2 Lira, benzinde 2,5 Lira ÖTV almamız gerekirken; mazotta 71 kuruş, benzinde 83 kuruş ÖTV alıyoruz” demiş. Halk olarak ayıp etmişiz, özür dileriz! Bütün ÖTV’ler senin olsun Erdoğan, saraylarına oda eklersin" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu AYRICA, "Elektriğe, gaza zam yaptın, yetmedi; şimdi de akaryakıta yapacağın zammın yolunu yapıyorsun. Düş bu milletin yakasından, düş!" dedi.

Mazotta 2 Lira, benzinde 2,5 Lira ÖTV almamız gerekirken; mazotta 71 kuruş, benzinde 83 kuruş ÖTV alıyoruz” demiş. Halk olarak ayıp etmişiz, özür dileriz! Bütün ÖTV’ler senin olsun Erdoğan, saraylarına oda eklersin. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 5, 2021

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Erdoğan, "Döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların vatandaşa yansımasını en aza inmesi için gerekli önlemleri aldık. Bugün mazotta 2 lira, benzinde 2,5 lira ÖTV almamız gerekirken mazotta 73, benzinde 83 kuruş ÖTV alıyoruz" demiş ve devamında şu şekilde konuşmuştu:

Her bir akaryakıt alımında vatandaşımızı litrede en az 2 lira destekliyoruz. Tüplerde ise hiç ÖTV almıyoruz. Toplam 46 milyar liralık KDV ve ÖTV vergisi gelirinden feragat ediyoruz. Avrupa'da benzinin ve motorinin hem en ucuz olduğu hem de en az vergilendirildiği ülke biziz. Vergisini düzenli ödeyen mükelleflerimize yüzde 5 gelir vergisi indirimi getirdik."