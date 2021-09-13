Bingöl'de elektrik akımına kapılan FEDAŞ işçisi yaşamını yitirdi

Bingöl'de onarım yaparken elektrik akımına kapılan Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FEDAŞ) işçisi hayatını kaybetti.

AA
13 Eylül 2021 Pazartesi, 17:49
Bingöl'de elektrik akımına kapılan FEDAŞ işçisi yaşamını yitirdi
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Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Eskibağ köyünde işçi Yunus Bozkır (36), aydınlatma direğinde bakım ve onarım çalışması yaptığı sırada akıma kapıldı.

Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri Bozkır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yunus Bozkır'ın ölümüne ilişkin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin açıklamasına göre 36 yaşındaki işçi, Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.'de (FEDAŞ) çalışıyordu.

 



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