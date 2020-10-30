Bingöl'de korkutan deprem

Bingöl'ün Çukurca ilçesinde saat 11.48'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2020 Cuma, 12:06
Bingöl'de korkutan deprem
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VALİLİK: CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Bingöl'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından valilik açıklama yaptı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, ""İlimizde saat 11.48'de meydana gelen ve merkez üssü Çukurca köyü olan 4.1 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır" denildi.



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