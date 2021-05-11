Bingöl'de köy minibüsü şarampole devrildi
Bingöl'de köy minibüsünün devrilmesi sonucu 2'si ağır 15 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 12 KM 0249 plakalı köy minibüsü, merkeze bağlı Aşağı köyünün girişinde şarampole devrildi.
Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 2'si ağır 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Video Haberler
- Kaftancıoğlu: Ben dün neysem bugün de oyum
- Dikkat! Baklava ustası uyardı
- Pişmiş tavuk almaya gidiyorum dedi, cezadan kaçamadı
- Dünyanın en zehirli yılanları Şanlıurfa’da görüldü
- Gazze’de 2 çocuk, İsrail füzelerinden kıl payı kurtuldu
- Kaldırımında otururken feci şekilde can verdi
- Tam kapanmada karavan hayatı yaşıyor
- Zikzak çizerek geldi! Korkunç kaza anı kamerada
- Kılıçdaroğlu'ndan hükümete flaş 'Bayram' çağrısı
- Genç kadını beyzbol sopasıyla acımasızca darbetti
En Çok Okunan Haberler
- Cem Uzan'dan AKP'yi sarsacak fotoğraf
- Maç bitti, tünelde tekme-tokat kavga başladı
- Mehmet Ağar ve Tolga Ağar hakkında suç duyurusu
- Saray'dan Peker açıklaması
- Erdoğan bayram sonrasını işaret etti
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Deprem profesörleri de şaşırdı: Korktum
- Son ankette Erdoğan'ı düşündürecek sonuç
- Süleyman Soylu'dan şampiyonluk açıklaması
- Rus Senatör, Erdoğan’ın açıklamasını değerlendirdi