Bingöl'de köy minibüsü şarampole devrildi

11 Mayıs 2021 Salı, 17:33

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 12 KM 0249 plakalı köy minibüsü, merkeze bağlı Aşağı köyünün girişinde şarampole devrildi.

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2'si ağır 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.