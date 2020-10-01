Bir çift biyonik eldiven her şeyi değiştirdi: Yirmi yıl sonra müziğe dönüş

01 Ekim 2020 Perşembe, 17:21

Dünyaca bilinen başarılı konser piyanistlerinden ve Bach yorumcularından biri olan 80 yaşındaki Brezilyalı piyanist Joao Carlos Martins, bazı sağlık sorunları, sakatlıklar ve geçirdiği ameliyatlar nedeniyle sekiz yaşından beri çaldığı piyanoda el yetisini kaybetmişti.

Martins önce 1965 yılında futbol oynarken geçirdiği sakatlık nedeniyle elinde sinir zedelenmesi oluştu. Ardıdan 1995 yılında Bulgaristan’da turnedeyken bir soyguncunun başına metal boru ile vurması, kafatasında ve beyninde hasara neden oldu.

'PİYANO ÇALABİLMESİNDEN UMUT KESİLMİŞTİ'

Piyanist, yaşadığı bu sağlık sorunları nedeniyle 24 kez ameliyat oldu ve sol eline yapılan son operasyonun ardından yakın çevresi onun artık piyano çalabilmesinden umudu kesmişlerdi.

Martins, enstürmanını çalabilmek için el yetilerinin kısıtlanması ve konserlerde piyano çalamayacak olmasının ardından, müzik kariyerine orkestra şefi olarak devam etmeye başladı. Maestro olarak dünyanın önde gelen pek çok orkestrası ile beraber dünya çapında konserler yönetti. Bir yandan da çok sevdiği piyanoyu tekrar çalabilmek için yüzün üzerinde alet denese de istediği sonuçları alamadı.

Martins şimdi, Ubirata Bizarro Costa tarafından geliştirilen ve yaklaşık 500 Brezilya realine (670 TL) mal olan biyonik eldivenler sayesinde tekrar piyano çalabiliyor. Piyanist için özel üretilen neopren kaplı eldivenler, Martins tuşlara basınca ufak vuruşlarla parmaklarını kaldırmasını sağlıyor.

After several injuries Brazilian pianist João Carlos Martins lost the ability to move his fingers.



Then – after more than two decades of not being able to play – a pair of bionic gloves gave him back his abilities to play the piano. pic.twitter.com/8dEvLU5xm8 — Max Roser (@MaxCRoser) September 28, 2020

'ÇALMAYI ÖĞRENDİĞİM ZAMANA BENZİYOR'

Martins piyanoyu daha önce sadece baş parmakları ile yavaşça çalabiliyordu. Şimdi ise, "Geçmişteki hızımı geri kazanamayabilirim. Nasıl sonuçlarla karşılacağımı da bilmiorum. Sekiz yaşında piyano çalmayı öğrendiğim zamana benziyor" diyor.

Eldivenlerin içindeki pedlerin ayarlanması aracılığı ile Martins’in daha hızlı ya da yavaş bir tempoda piyano çalmasına olanak sağlanıyor; ancak piyanist, yaklaşık 20 yıldır piyano çalmadığı için kas yapısındaki körelme nedeniyle hala tam düzelme olmadığını belirtiyor.

NTV'nin haberine göre; Martins gelecek ekim ayında, New York’taki meşhur Carnegie Hall’da 60 yıl önce verdiği ilk konserin anısına yöneteceği orkestra ile beraber piyano çalabilmek için umutluydu, ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle dünya çapında iptal olan pek çok konser nedeniyle şimdilik piyano özlemini evinde gideriyor.