Bir çift biyonik eldiven her şeyi değiştirdi: Yirmi yıl sonra müziğe dönüş

Dünyaca bilinen başarılı konser piyanistlerinden ve Bach yorumcularından biri olan 80 yaşındaki Brezilyalı piyanist Joao Carlos Martins, bazı sağlık sorunları, sakatlıklar ve geçirdiği ameliyatlar nedeniyle sekiz yaşından beri çaldığı piyanoda el yetisini kaybetmişti.

Martins önce 1965 yılında futbol oynarken geçirdiği sakatlık nedeniyle elinde sinir zedelenmesi oluştu. Ardıdan 1995 yılında Bulgaristan’da turnedeyken bir soyguncunun başına metal boru ile vurması, kafatasında ve beyninde hasara neden oldu.

Piyanist, yaşadığı bu sağlık sorunları nedeniyle 24 kez ameliyat oldu ve sol eline yapılan son operasyonun ardından yakın çevresi onun artık piyano çalabilmesinden umudu kesmişlerdi.

Martins, enstürmanını çalabilmek için el yetilerinin kısıtlanması ve konserlerde piyano çalamayacak olmasının ardından, müzik kariyerine orkestra şefi olarak devam etmeye başladı. Maestro olarak dünyanın önde gelen pek çok orkestrası ile beraber dünya çapında konserler yönetti. Bir yandan da çok sevdiği piyanoyu tekrar çalabilmek için yüzün üzerinde alet denese de istediği sonuçları alamadı.

Martins şimdi, Ubirata Bizarro Costa tarafından geliştirilen ve yaklaşık 500 Brezilya realine (670 TL) mal olan biyonik eldivenler sayesinde tekrar piyano çalabiliyor. Piyanist için özel üretilen neopren kaplı eldivenler, Martins tuşlara basınca ufak vuruşlarla parmaklarını kaldırmasını sağlıyor.

After several injuries Brazilian pianist João Carlos Martins lost the ability to move his fingers.



