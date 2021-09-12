Bir dönemin ayrılmaz ikilisiydiler: Baccara grubundan Maria Mendiola yaşamını yitirdi
Ünlü disko parçası "Yes Sir, I Can Boogie"yi söyleyen sanatçı Maria Mendiola hayatını kaybetti. Ölüm nedeni açıklanmayan Mendiola, 1977 yılında bir flamenko dansçısıyken Mayte Mateos isimli bir sanatçıyla Baccara grubunu kurmuştu.
"Yes Sir, I Can Boogie” isimli efsane disko parçasını söyleyen Maria Mendiola, 69 yaşında hayatını kaybetti.
Mendiola’nın İspanya’nın Madrid şehrinde ailesinin yanında yaşamını yitirdiği duyuruldu. 69 yaşındaki şarkıcının ölüm nedeni açıklanmadı.
İspanyol müzik grubu Baccara’dan Cristina Sevilla, Mendiola’nın ölümü üzerine Instagram’dan “Sevgili Maria, mükemmel bir sanatçı ancak her şeyden öte bir arkadaş bugün aramızdan ayrıldı” yazdı.
Medyaradar'da yer alan habere göre, Mendiola, 1977 yılında bir flamenko dansçısıyken Mayte Mateos isimli bir sanatçıyla Baccara grubunu kurmuştu. Grup, ilk single parçaları “Yes Sir, I Can Boogie”yi çıkarmıştı. Mendiola ve Mateos, o dönemde Fuerteventura adasında turistler için Flamenko dansı yapıyordu.
Ünlü disko klasiği 16 milyondan fazla satmıştı.
Grup, 1978’de ise Eurovision Şarkı Yarışması’nda “Parlez-Vous Français?” şarkısıyla Lüksemburg’u temsil etti ve yedinci oldu. Baccara'nın seksenlerin ortalarında dağılmasının ardından Mendiola, müzik kariyerine yanına önce Marisa Pérez, sonra Cristina Sevilla'yı alarak devam etti.
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