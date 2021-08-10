Bir dönemin 'reis'çisi Serkan İnci'den çarpıcı paylaşım
Bir dönem iktidarın sıkı savunuculuğunu yapan İnci Sözlük kurucusu Serkan İnci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şaşırttı.
Uzun bir dönem iktidarın sıkı savunucusu olduğu bilinen, bir dönem AKP içindeki 'Pelikan' denilen yapıya da yakınlığı ortaya çıkan İnci Sözlük adlı internet sayfasının kurucusu Serkan İnci'den çarpıcı bir sosyal medya paylaşımı geldi.
Serkan İnci, Twitter hesabından bir süredir iktidara yönelik eleştirel paylaşımlarda bulunuyordu. İnci bu kez ise AKP iktidarı döneminde yaşanan skandalların ve felaketlerin yer aldığı, gençliğin göz bir videoyu paylaşarak "Bir neslin geleceğini çaldınız" ifadelerini kullandı.
Serkan İnci için 2017 yılında, AKP'den seçimlerde para aldığı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun görevi bırakması sürecini başlatan, 'Pelikan Bildirisi' denilen metne katkı verdiği iddia edilmişti.
'Pelikan' iddiası, Serkan İnci'nin bildirinin hazırlandığı Kuzguncuk'taki Beyaz Köşk'te çekilmiş fotoğrafının ardından gün yüzüne çıkmıştı.
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