“Bir Kira Bir Yuva” kampanyasında toplanan bağış miktarını açıkladı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremzedeler için başlatılan “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasında şu ana kadar 4 bin 290 kişinin 38 milyon 534 liralık destekte bulunduğunu açıkladı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ekim tarihinde meydana gelen depremin ardından başlattığı “Bir Kira Bir Yuva” kampanyası için çağrı yaparak, hedef için kalan miktarı açıkladı. Başkan Soyer, “4 bin 239 yıkık-ağır hasarlı bina var. 42 milyon 390 bin TL hedefimiz. ‘Bir Kira Bir Yuva’ya şu an 4.290 kişi 38 milyon 534 liralık destek verdi. Kampanyayı tamamlamamız için sadece 3 milyon 856 bin lira desteğe ihtiyacımız kaldı” dedi.
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Belediye Başkanı Tunç Soyer, kampanyada gelinen son rakamları paylaştı. Soyer, "‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasına göğsümüzü kabartan, gözlerimizi yaşartan coşkuyla destek verdiniz. Kampanyadan gelecek paranın tamamının evleri ağır hasar görenlerin hesaplarına 5 aylık kira karşılığı 10 bin TL olarak tek seferde yatırılacağını duyurmuştuk. 4 bin 239 yıkık-ağır hasarlı bina var. 4.239x10.000=42 milyon 390 bin TL hedefimiz. #BirKiraBirYuva ‘ya şu an 4.290 kişi 38 milyon 534 liralık destek verdi. Kampanyayı tamamlamamız için sadece 3 milyon 856 bin lira desteğe ihtiyacımız kaldı. Evsiz kalan İzmirlileri kış gelmeden bir çatı altına yerleştirme hedefine ulaşıp, sonrasında bunun huzurunu hep birlikte yaşayacağımıza bütün kalbimle inanıyorum” paylaşımı yaptı.
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